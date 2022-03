The Crew 2 blir bedre på PS5 og Xbox Series X

HQ

Det er nå fire år siden The Crew 2 ble lansert, og vi vet faktisk ikke hva utvikleren Ivory Tower jobber på. Det vi vet er at de i hvert fall har tenkt til å prøve å holde The Crew 2 i live, og det skjer blant annet via en oppdatering som skal gjøre spillet mer flytende på Xbox Series og PS5.

Mer spesifikt har utvikleren bekreftet via Twitter at de i juli vil slippe en oppdatering som gjør det mulig å spille i 60fps på PlayStation 5 og Xbox Series X - de nevner imidlertid ikke Series S her.

"You've asked for it, we are delivering it this July on Xbox Series X & PlayStation®5.

This is one of our several quality of life features that will come with our Year 5."

Og ja, det skjer som sagt først i juli, som er ganske sent, men det skjer i det minste noe.