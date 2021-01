Du ser på Annonser

Tidligere i dag annonserte Microsoft hvilke som blir en del av Xbox Game Pass de to første ukene av 2021, og nå er det Sony sin tur med PlayStation Now.

Det viser seg at det er The Crew 2, Frostpunk og Surviving Mars som nå har blitt en del av PlayStation Now. The Crew 2 vil fjernes igjen den 5. juli, så grip muligheten til å spille det mens du kan. De andre to vil forbli en del av PS Now i lang tid fremover.