The Crew 2s nye sesong fokuserer på transport

Forza Horizon 5 har fått et hav av overskrifter den siste tiden, men det er også andre open world-bilspill på markedet, og et av de mest prominente er Ubisofts The Crew 2. Live service-spillet ble lansert i 2018 og går nå inn i sin fjerde sesong, som faktisk begynner i dag med "The Crew 2 Season 4 Episode 1: The Contractor."

Oppdateringen er helt gratis og fokuset er i denne omgang på transport av enten passasjerer eller pakker gjennom den nye spillmodusen The Contractor. Du kan her utføre oppgaver for tre forskjellige firmaer: Marco's Cab, Diamond Limousine og leveringsfirmaet Rocket Co., og det tilføyes i den forbindelse også en rekke nye kjøretøy, som en klassisk gul taxi.

Så hvis du alltid har drømt om å være Travis Bickel fra Taxi Driver eller Doug Heffernan fra Kongen av Queens, så er det altså nå du bør slå til.

The Crew 2 er tilgjengelig på Xbox, PlayStation og PC.