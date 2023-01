The Crew 3 skal avsløres i morgen

Ryktene om et nytt The Crew-spill hadde allerede gått en stund da Ubisoft tidligere denne måneden sa at det vil lansere et ennå ikke annonsert nytt spill for en av deres største franchiser innen april 2024, så folk har spekulert i når den offisielle avdukingen vil finne sted. Nå vet vi det.

The Crews Twitter-konto bestemte seg faktisk for å svare på en gammel spådom fra innholdsskaperen SidWaj om at et tredje spill i franchisen ville bli kunngjort i 2023 med følgende melding:

Dette bekrefter jo nærmest klart og tydelig at det som angivelig kalles The Crew Motorfest vil bli avduket klokken 18 i morgen, så gjør Hawaii-skjortene dine klare.