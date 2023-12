The Crew har nå blitt avlistet av Ubisoft.

HQ

Ubisoft har trukket racingspillet The Crew fra salg på grunn av "kommende serverinfrastruktur og lisensbegrensninger." De som allerede eier spillet, kan fortsatt spille det, men serverne skal stenges 31. mars 2024.

I en uttalelse sier Ubisoft: "Vi forstår at dette kan være skuffende for spillere som fortsatt liker spillet, men det har blitt en nødvendighet på grunn av kommende serverinfrastruktur og lisensbegrensninger."

Innlegget fortsetter: "Å legge ned et spill, og spesielt vårt første, er ikke noe vi tar lett på. Målet vårt er fortsatt å gi spillerne den beste actionkjøringsopplevelsen, og for å oppfylle dette fortsetter vi å levere nytt innhold og støtte til The Crew 2 og det nylig lanserte The Crew Motorfest."

Selv om det er trist å se et spill bli tatt ut av salg, er det i 2024 10 år siden The Crew først ble lansert på PC, PS4, Xbox 360 og Xbox One. Ubisoft lanserte også den siste delen i serien, The Crew Motorfest, i september i år.

I vår anmeldelse av The Crew Motorfest skrev vi følgende: "The Crew Motorfest er et kompetent og genuint morsomt racerspill som, selv om det introduserer noen interessante aktiviteter og online-funksjoner, sliter med å leve opp til de høydene og nivåene av oppslukende realisme som skiller de gode i denne sektoren av spill fra de virkelig store."