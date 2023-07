The Crew Motorfest: Ben har kjørt rundt Hawaii i 4 timer

HQ

Det er bare rundt en måned siden Ubisoft ga meg muligheten til å prøve The Crew Motorfest. I løpet av oppholdet mitt i Los Angeles for Summer Game Fest fikk jeg muligheten til å oppleve rundt 30 minutter av det kommende racerspillet, i tillegg til at jeg fikk vite når det skulle lanseres på PC og konsoller. Lanseringen skjer i midten av september, og Ubisoft har nok en gang sluppet meg løs på øya O'ahu på Hawaii, denne gangen i en nesten fullsatt forhåndsvisning som varte i hele fire timer.

Etter å ha fått en smakebit av The Crew Motorfest tidligere, var jeg spent på å se en mindre lineær og kontrollert versjon av spillet. Misforstå meg rett, jeg likte det jeg fikk oppleve i LA, men det var en veldig prangende oppvisning der jeg fikk et svært raffinert innblikk i verdenen og aktivitetene på Playlist. Denne gangen var det alt annet enn det. Fra oppstarten som lignet på en prangende Forza Horizon -åpning, der du fikk et lite innblikk i verden og hvilke biler du kan kjøre, til å kunne velge mellom et par forskjellige Playlist -kampanjer, samtidig som jeg hadde full frihet til å utforske øya O'ahu etter eget forgodtbefinnende, føltes dette som et The Crew -spill tvers igjennom.

Jeg skal komme tilbake til Playlists og den åpne verdenen og aktivitetene som er tilgjengelige der om et øyeblikk, men la meg ta et øyeblikk til å snakke om selve spillingen. Jeg var ikke veldig imponert over det jeg så i LA når det gjaldt kjøremekanikken, men etter å ha brukt mer tid på spillet har jeg virkelig begynt å like den mer arkadepregede, fartsfylte og spennende stilen. Dette er ikke et spill der bilene i det hele tatt oppfører seg som du forventer, og det prøver heller aldri å lure deg til å tro at de gjør det. På denne fronten passer spillingen og kjørefølelsen veldig godt til tonen og temaet i The Crew Motorfest, som til syvende og sist føles som en kombinasjon av Forza Horizon's festivalstemning, Gran Turismo's kultur og bilhistoriske elementer og Riders Republic's knotete stunting og kjøretøyvariasjon. Når det er sagt, er jeg likevel ingen tilhenger av den innebygde powersliding-mekanikken, som gjør at bilen din automatisk går i drift når du svinger for aggressivt inn i en sving. For lette, men kraftige biler betyr denne funksjonen at du kommer til å skli rundt hver eneste sving - og nei, det får deg ikke til å se like kul ut som Drift King.

Dette er en annonse:

Apropos drifting, siden jeg allerede har fått en god smakebit av Motorsports, Vintage Garage og Automobili Lamborghini Playlists i LA, tenkte jeg at det denne gangen var best å ta en titt på Made in Japan Playlist først. Denne handler om japanske biler, eller importerte biler som Fast and Furious' Brian O'Conner ville sagt, og du kjører dem gjennom urbane baner dekorert med japanske dekaler som Torii-porter og enorme drager. Av og til må du til og med ut i villmarken for å øve deg på å drifte ned en fjellslalåmsprint, noe som virkelig minnet meg om lignende scener fra Tokyo Drift. Når alt kommer til alt, føltes ikke dette Playlist så veldig spesielt og hadde ikke den samme hekta som noen av de andre, men temaet og bilene du får kjøre, er spennende nok til at du raskt mister tidsfornemmelsen mens du jobber deg gjennom de omtrent en time lange målene.

Poenget med Playlists er ikke bare å prøve nye biler og lære litt bilhistorie, nei, det er her The Crew Motorfest's progresjon kommer inn i bildet, for ved å fullføre løp og mål tjener du penger som kan brukes til å kjøpe biler for å låse opp andre Playlists, samtidig som du jobber mot å åpne Main Stage for nye utfordringer og sosiale funksjoner, og få noen modifikasjoner i tillegg. Dette er måter å forbedre en hvilken som helst bil du eier, ved å montere litt bedre dekk eller motordeler på bilen, og om noe minnet det meg om Riders Republic s sjeldenhets- og plyndringssystem - altså noe som egentlig ikke gjør spillet noe særlig bedre, men som gir deg muligheter til å tilpasse opplevelsen din ytterligere.

Med Made in Japan i sekken vendte jeg oppmerksomheten mot en annen Playlist som handlet om utforskning. Her spilte ikke resultatet av løpene noen rolle, siden Playlist fungerte mer som en måte å teste sære biler som passet for Hawaii, og å reise til alle de fantastiske utsiktene og stedene rundt om på øya O'ahu. Denne Playlist virket som den perfekte starten på en spillers The Crew Motorfest reise.

Dette er en annonse:

Etter dette bestemte jeg meg for å teste funksjonen Main Stage, og det ble klart at den fungerte på samme måte som Forza Horizon sitt sesongsystem, der spillerne i en forhåndsbestemt tidsperiode kunne fullføre utfordringer og tjene erfaring for å låse opp belønninger. Det var på Main Stage at man også kunne finne live-spillmodusene, blant annet det demolition derby-lignende Demolition Royale for 32 spillere og til og med et megaløp for 28 spillere. Også dette ga assosiasjoner til Riders Republic.

Før jeg bestemte meg for å ta en siste Playlist og utforske den åpne verdenen en stund, tok jeg en titt i garasjen for å se hvilke typer kjøretøy du kan låse opp. Fra klassikere til motorsykler, hurtigbåter og dobbeltdekkere, til offisielle Formula 1 biler og nok Ferrarier og Lamborghinier til å gjøre enhver milliardær misunnelig, listen bare fortsatte og fortsatte, og Ubisoft lovet at dette ikke engang var det komplette utvalget av biler som var tilgjengelig ved lanseringen.

Etter en kjapp handletur bestemte jeg meg for å roame fritt, og oppdaget at øya O'ahu er full av alle mulige små aktiviteter som ligner på et Forza Horizon -spill. Med alt fra fotobokser og slalåmmål på veiene og i jungelen til luftaktiviteter høyt oppe i skyene, og til og med noen godbiter i havet rundt omkring, er det mange måter å slå i hjel tiden på og få litt mer erfaring mellom løpene og Playlists. Og hvis du aldri har spilt et The Crew -spill før, lurer du kanskje på hvordan du bytter mellom bil, båt og fly? Med et enkelt klikk på analogspaken kan du bytte mellom de tre transportmidlene når som helst i den åpne verdenen.

Med tiden som rant ut, ville jeg ha en forsmak på fremtiden og bestemte meg for å se hva alt oppstyret med elbiler handler om. Så jeg startet Electric Odyssey Playlist. På samme måte som Motorsport handler om å håndtere dekkslitasje, og Vintage Garage handler om å ikke skade den klassiske bilen din, bringer Electric Odyssey en ny spillfunksjon til bordet. Mens biler vanligvis regenererer boost på overtid, gjør ikke elbiler i The Crew Motorfest det i et løp, og i stedet må du kjøre mellom lysende rosa gjerder når de er tilgjengelige. Det betyr at selv om elbilene vil ta innersvingen på biler med forbrenningsmotor når det gjelder akselerasjon, må du være litt klokere med hvordan du bruker boost, siden elbiler ikke har samme frihet som vanlige biler her. Med dette i bakhodet, og med tanke på hvor unike elbilene føles og ser ut, og det faktum at alle hendelsene i Playlist finner sted midt i et tordenvær med rosa lyn rundt seg, gjorde dette Electric Odyssey til en av de mer unike Playlists og beviste nok en gang at disse minikampanjene kan tilføre mye når de tilbys kreativt på denne måten.

Nå som vi er godt inne i en periode mellom Forza Horizon spillene, finnes det egentlig ikke noe bedre tidspunkt for The Crew Motorfest. Misforstå meg rett, dette spillet ser ikke ut til å kunne konkurrere med Playground når det gjelder presentasjon og grafikk, og mangler også noe av finessen til den tittelen, men når det gjelder et racingspill i en åpen verden, er det mye å elske i denne delen av serien. Uansett hva slags biler du foretrekker, har The Crew Motorfest alt, og for meg er dette fortsatt en av september måneds mest etterlengtede titler.

The Crew Motorfest lanseres 14. september 2023 på PC, PlayStation og Xbox-konsoller.