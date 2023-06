The Crew Motorfest kopierer Forza Horizon på flere måter i september

HQ

Da Ivoery Tower avduket The Crew Motorfest i januar fikk vi bare vite at spillet ville lanseres en gang i år og bare se biler kjøre rundt på fargerik Hawaii. Derfor er kveldens trailer ganske interessant.

Jo da. Å se mer av superbiler og offroadere suse på den frodige øyens veier og gjennom skoger er kult nok i seg selv, men det er også greit å merke seg at dagens The Crew Motorfest-trailer også viser glimt av både motorsykler og fly, så hintingen om at det venter mer enn bilkjøring etter hvert blir stadig tydeligere. Til å begynne med er det likevel bare biler som kan brukes, og siden vi snakker om starten skal det jo nevnes at vi nå vet The Crew Motorfest lanseres 14. september. Med mindre du kjøper en Gold- eller Ultimate-utgave da, for ved å gjøre det får du spillet tre dager tidligere.

Utenom dette avslører Ivory Tower at det blir mulig å overføre nesten alle bilene fra The Crew 2 til Motorfest, samt at sistnevnte har en såkalt Rewind-funksjon som lar oss spole tilbake tiden 15 sekunder. Utviklerne har altså vært smarte nok til å ta inspirasjon fra noen av de beste spillene i sjangeren, så blir spennende å se hvordan dette blir om tre måneder.