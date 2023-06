The Crew Motorfest: Vi bringer bilkulturen til Hawaii

HQ

Forza Horizon har virkelig tatt knekken på arkaderacing. Helt siden Playground lanserte sin hippe versjon av motorsport, noe som virker (og fortsatt virker for den saks skyld) som det nødvendige neste steget fra arkaderacing-stilene som Need for Speed en gang var kongen av, har vi sett en rekke andre utviklere forsøke å tilby noe lignende. Ubisoft ventet i rundt fire år før de forsøkte å sette sitt eget preg på Playground's versjon av frisk og solid racingfysikk kombinert med massevis av racingkultur i The Crew, og nå, om noen måneder, kommer nettopp den serien tilbake.

Ubisoft og utvikleren Ivory Tower har satt en dato på The Crew Motorfest, den neste store delen i racingserien, selv om den forlater den nummererte navnekonvensjonen fra de to foregående titlene. Spillet skal lanseres på PC og konsoller 14. september, og som en del av sin tilstedeværelse i Los Angeles i denne "ikke E3"-perioden lot Ubisoft meg tilbringe litt tid sammen med The Crew Motorfest for å se hvordan tittelen tar form.

Først og fremst har spillet fortsatt den samme arkadefysikken som har preget serien. Jeg har ennå til gode å oppleve hvordan kjøringen føles med ratt og ekstrautstyr, men med en kontroller føles kjøretøyene tunge og litt vanskelige å styre, og de mangler ofte den responsen man får i Horizon -spillene. Det betyr imidlertid ikke at alle kjøretøyene føles og oppfører seg slik, for Motorfest har et så bredt utvalg av tilgjengelige biler og andre transportmidler at du får en variert opplevelse. Sjokkerende nok er et Formel 1-inspirert banekjøretøy langt enklere å håndtere og kjøre enn en bil fra 1960-tallet Shelby Cobra.

Når det gjelder hvordan spillet fungerer utover racingdelen, er Motorfest for det meste delt inn i ulike, unike, mindre kampanjer som forteller historier om spesifikke deler av motorsportens verden. Du kan kanalisere din indre Tokyo Drift og velge Made in Japan -kampanjen for å kjøre en samling importerte og modifiserte japanske biler som er perfekte for drifting, eller du kan i stedet velge Motorsport -kampanjen. Hver kampanje defineres ikke bare av bilene og fortellingen den ønsker å formidle, men også av en grunnleggende spillmekanikk som skiller dem fra hverandre.

På Motorsport må du passe på dekkslitasjen og gå i depot når den blir for lav, ellers mister du grepet og får stadig større utfordringer med å kontrollere bilen. Made in Japan I Lamborghini handler det som kjent om drifting og bruk av lystgass for å slå motstanderne. Vintage Garage handler om racing på sitt mest grunnleggende, og det med eldre og generelt sett ikoniske biler. Lamborghini er en partnerkampanje som utforsker historien til det ikoniske italienske superbilmerket ved å sette spilleren bak rattet på berømte biler fra Miura til den nylig annonserte Revuelto. Og så er det også en femte kampanje som skal være tilgjengelig ved lanseringen, som vil dreie seg om elbiler og vil gi spillerne i oppgave å kjøre bestemte deler av en bane for å fylle opp og lade bilens batteri, men hvordan denne kampanjen fungerer, vet jeg ikke, siden den ikke var med under den praktiske økten.

Hver kampanje har unike løpsformer og målsetninger, der noen av oppgavene går ut på å vinne, noen går ut på å komme blant de tre beste, mens andre er mer ferdighetsbaserte og går ut på å sprinte til et punkt uten å treffe hindringer og markører som er plassert ut over veien. Det sier seg selv at det er mange måter å kjøre favorittbilene dine på.

Forhåndsvisningen handlet mest om å teste disse kampanjene og få en følelse av gameplayet, noe som betyr at jeg ennå ikke kan uttale meg om hvordan den åpne verdenen på Hawaii føles å utforske, hva slags aktiviteter den vil by på, eller hvordan de ulike biltypene føles å kjøre. Ut fra det jeg har sett av verdenen som en del av løpene jeg testet, er det tydelig at det er mange unike biomer å utforske, og om noe minner det meg om Forza Horizon 5's Mexico med sin variasjon. Progresjonen og valutaen, og hvordan den brukes til å kjøpe biler og bygge ut garasjen din, ble heller ikke berørt, selv om Ubisoft bekreftet at det ikke vil være noen begrensninger på at spillere kan overføre garasjen sin The Crew 2 til Motorfest - noe som betyr at serieveteraner vil ha et stort forsprang på de som er nye i The Crew i denne tittelen.

Når det gjelder fremtiden, kom Ubisoft kort inn på hvordan de vil fortsette å støtte The Crew Motorfest. Det ble nevnt at det vil komme flere sesonger med helt nye kampanjer, hver med sitt eget tema, sin egen spillmekanikk og sine egne biler å tjene og samle på. Det hele starter med en sesong med amerikansk tema, som utforsker muskelbiler og andre ikoniske deler av amerikansk bilhistorie.

Med The Crew Motorfest som lanseres i september, har racingfans mye å glede seg til de kommende månedene. Men vil dette spillet kunne måle seg med arkaderacinggiganten Forza Horizon? Det vil tiden vise, men ut fra det jeg har spilt, er det tydelig at det har fått med seg kulturen og stemningen som Horizon har vært så flink til å servere det siste tiåret.