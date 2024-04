The Crow nyinnspilling utsatt til august, Saw XI utsatt til 2025

Lionsgate har gjort noen betydelige endringer i lanseringskalenderen. Etter hvert som vi nærmer oss 2024 og sommeren nærmer seg, ser det ut til at vi kommer til å se noen endringer i når visse filmer kommer.

The Crow remake, med Bill Skarsgård i hovedrollen, blir utsatt med et par måneder, fra 7. juni til 23. august. Saw XI blir enda mer forsinket, fra 27. september 2024 til 26. september 2025.

Halle Berrys Never Let Go tar Saw XIs plass, en annen sjangerfilm med en psykologisk vri. Til slutt avrunder vi listen over endringer med The Best Christmas Pageant Ever, med Pete Holmes og Molly Wright i hovedrollene, som er en julefilm som endrer lanseringsdato fra 15. november til 8. november.

Takk, Deadline.