The Crow-rebooten er nå årets største flopp

Den mye utskjelte Borderlands -filmen kan puste lettet ut, ettersom rebooten av The Crow har overtatt æren av å være årets største flopp (så langt). Det Bill Skarsgård-ledede prosjektet klarte å dra inn rundt 4,6 millioner dollar i løpet av åpningshelgen.

Borderlands Heller ikke filmen hadde en veldig stor premiere, men til tross for omstendighetene klarte den å tjene inn nesten dobbelt så mye i løpet av sin første helg. Enda verre blir det hvis vi sammenligner de påfølgende dagene, der The Crow så vidt klarte å knekke 10 millioner dollar i billettinntekter, mindre enn halvparten av det Borderlands skrapte sammen i samme periode.

Det er selvfølgelig også verdt å påpeke at Borderlands kostet mer enn dobbelt så mye å produsere; ca. 100 millioner dollar sammenlignet med The Crow's mer beskjedne budsjett som hevdes å ligge på rundt 50 millioner dollar. Det kan med andre ord godt være at Borderlands ender opp med å bli det mest kostbare av de to prosjektene for Lionsgate, som dessverre er distributør av begge bombene.

I skrivende stund har The Crow reboot 20% på Rotten Tomatoes og 30% på Metacritic.

Har du sett eller planlegger du å se The Crow reboot?

Takk, Box Office Mojo.