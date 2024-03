The Crow-regissøren liker ikke rebooten

Tidligere denne uken fikk vi en første titt på rebooten av 1994-suksessen The Crow, der Bill Skarsgård nå spiller Eric Draven, musikeren som ble myrdet med kaldt blod sammen med kjæresten sin, men som fikk sjansen til å komme tilbake fra de døde for å ta hevn.

HQ

I originalen spilte Brandon Lee (Bruce Lees sønn) Eric Draven, men han døde under tragiske omstendigheter under innspillingen, noe som fikk mange til å mene at filmen burde beskyttes mot Hollywoods reboot-hysteri. Til tross for dette har det blitt gjort flere forsøk på å gjenskape originalens magi, uten at noe har vært i nærheten.

En som definitivt er enig i at Hollywood bør holde fingrene av fatet, er regissøren av originalen, Alex Proyas. På Facebook-siden sin gjør han narr av så å si alt ved de første bildene, og skriver: "Eric Draven har en dårlig hårdag. Neste omstart, takk."

Han skriver videre: "Jeg antar at han liksom skal være en bad mofo med alle de tattoveringene og varulvene og hodeskallene på jakken hans." og bemerker at denne inkarnasjonen av Draven drikker sponsorøl: "Samuel Adams! Herregud! Han kunne i det minste ha drukket noe tøffere."

Vi visste allerede at Proyas mener at The Crow bør beskyttes mot utnyttelse, med tanke på Brandon Lees skjebne. Hva synes du om det?