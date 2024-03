The Crow-trailer byr på blod, vold, innvoller og kjærlighet

Nå er den her. Traileren som viser den kommende nyinnspillingen The Crow der en suveren Bill Skarsgård (It) portretterer Eric Draven som i selskap med kjæresten sin blir brutalt myrdet av mafiaen for så å vende tilbake som en udødelig hevner. De tidligere reaksjonene på teaserbildene fra forrige måned var ikke særlig positive, da mange Crow-elskere mente at regissør Rupert Sanders (Ghost in the Shell) hadde bommet fullstendig, spesielt med Dravens frisyre. Men filmen ser også mørk, stilig og svært voldelig ut.

Sjekk ut plotsammendraget og traileren nedenfor :

"Sjelevennene Eric Draven og Shelly Webster blir brutalt myrdet. Eric får sjansen til å redde sin sanne kjærlighet ved å ofre seg selv, og begir seg ut for å hevne seg. Han reiser gjennom de levendes og de dødes verdener for å rette opp det som er galt."