The Crown vil bli avsluttet innen utgangen av året

Netflix har vært svært tydelige på at serien The Crown ikke skal bryte for mye inn i nåtiden, ettersom serien er ment å være en dramatisering av kongefamilien og ikke en ren fiktiv såpeopera. Ettersom serien har beveget seg raskt gjennom dronning Elizabeths liv i løpet av de siste fem sesongene, har dette betydd at den kommende sjette sesongen blir den siste.

Nå som serien er ferdig innspilt og klar til å debutere på Netflix, har strømmetjenesten sluppet en teaser-trailer for den sjette sesongen og kunngjort lanseringsdatoene for de to delene:



Del 1 - 16. november



Del 2 - 14. desember



Dette betyr at Netflix' gjenfortelling av dronning Elizabeths liv vil være ferdig innen utgangen av året, og det betyr utvilsomt også at vi i løpet av de neste ukene kan vente oss en fullstendig trailer for serien.