The CrowRochelle Davis er ikke fan av utseendet til Eric Draven i den nye filmen.

Nylig fikk vi for første gang se Bill Skarsgård som Eric Draven i den kommende rebooten av The Crow. Dette glimtet av karakteren fikk regissøren av originalfilmen til å ta bladet fra munnen og uttrykke sin misnøye med filmen, og det virker som om han ikke er alene.

For Rochelle Davis, skuespilleren som spilte Sarah i filmen fra 1994, har nå også tatt bladet fra munnen og uttalt at hun ikke liker utseendet til Eric Draven i filmen. Ifølge TMZ synes hun at rollefiguren ser "snuskete, skitten, grungy" ut, og at hennes første tanke da hun så Skarsgård i Draven-kostymet rett og slett var "yuck".

Davis har også gått så langt som å oppfordre fansen til å boikotte denne rebooten og ikke se den på kino i et forsøk på å respektere arven etter Brandon Lee, som døde under innspillingen av originalen fra 1994.