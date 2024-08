Bortsett fra åpningssesongen av The Osbournes og to sesonger av Orange Country Choppers (de gigantiske slåsskampene mellom far og sønn Teutul var og er fortsatt latterlig underholdende, haha), er reality-TV virkelig ikke min greie. Spesielt ikke nå lenger. For 25 år siden var det kanskje programidéer og konsepter som fikk meg til å se på, men i dag? Ikke en sjanse. Big Brother, Survivor, Farmen... Alt det der lever fortsatt i beste velgående, og det er selvfølgelig mange som fortsatt liker programmene, men det gjør ikke jeg. Faktisk synes jeg at favorittprogrammene til kjæresten min, som Love is Blind og The Bachelor, er direkte motbydelige i dag. Når jeg med jevne mellomrom går forbi TV-en i stua vår og en tilfeldig episode av disse realityprogrammene dekker 98-tommersskjermen (med alt hva det innebærer), føler jeg meg nesten umiddelbart dummere. Så forbannet dårlige synes jeg disse programmene er i dag.

Når det er sagt, burde jeg selvfølgelig ikke ha anmeldt The Crush House. Jeg er feil person for denne jobben, og på mange måter vil det gå så langt som å kalle hele denne teksten for en eneste stor forseelse. For jeg hater tanken på å simulere Big Brother, i spillform. Det er få ting i vår vidunderlige spillverden som gir meg mindre lyst til å spille enn tanken på å være en produsent som skravler rundt i et knallrosa strandhus og prøver å få oppmerksomhetshungrige 24-åringer til å kline med hverandre foran TV-kameraene. Og likevel, til tross for alt dette - det var akkurat det jeg gjorde i løpet av min tid med The Crush House.

Velkommen til Big Brother: The Game, krysspollinert med små biter av The Sims, en dash Animal Crossing og et snev av Our Life. Din rolle som produsent er å overvåke produksjonen og alt den innebærer, fra innsiden av huset der de unge, kjekke menneskene bor - overvåket av et mangfold av kameraer og mikrofoner som projiserer deres liv og oppførsel til den nysgjerrige verden utenfor. Året er 1999, folk er sultne og følelsene bobler i The Crush House. Jobben din er krevende, og utviklerne har stappet så mange sim-aspekter som mulig inn i rollen som produsent. Du må sørge for at alt går på skinner inne i huset når det gjelder menneskelige relasjoner, du må også sørge for at publikum er fornøyde med riktig innhold, de rette relasjonene, drama og riktig fokus på det redaksjonelle, og du må sørge for at sponsorer og annonsører er fornøyde - også. Hvis du ikke gjør det, mislykkes du og blir kastet tilbake til Hardcore-spillemodusen ved starten.

Det er et ambisjonsnivå her som må berømmes. Nerials grunnleggende syn har vært å skape et mye større spill enn bare et "Animal Crossing for voksne", og det er tydelig at ideer har blitt drysset og i noen tilfeller banket inn i produksjonen uten særlig omtanke. Dessverre, dessverre. Resultatet er at spillbarheten ofte lider under at man ikke kan fokusere på et spesifikt område eller bli god på det man holder på med, før neste aspekt dukker opp og krever oppmerksomhet, tid og tålmodighet - mer enn noensinne. The Crush House krever tålmodighet som få andre 2024-spill, og i bunn og grunn synes jeg det er et ganske kjedelig vandresimulatorspill der man bare kryper rundt i et hus i rolig tempo, og der folk som snakker som barneprogramfigurer enten forelsker seg eller blir irritert, altfor lett og altfor ofte.

Men det finnes lysglimt. Bak glitteret, glamouren, menneskene som kliner og de dramakrevende TV-seerne, skjuler huset en mørkere hemmelighet som drev meg fremover, som fikk meg til å holde ut helt til slutten. Dessverre gjør ikke Nerial noe særlig minneverdig ut av sin "vri", noe som selvfølgelig er uheldig, men heller ikke vanskelig ettersom de som sagt har et problem med "kill your darlings" gjennom hele spillet og til syvende og sist byr på en opplevelse som verken fremstår som hakkete eller frest. Jeg er heller ikke spesielt glad i designet, da mangelen på noen form for realisme i hvordan menneskene og selve huset er malt gjør at jeg dessverre ikke tror på hva de sier eller følelsene deres. Lyden er heller ikke særlig god, da personene i huset babler litt som Minions uten ekte stemmer/virkelig språk, og det er ingen musikk, nesten konstant.

På toppen av alle disse problemene har The Crush House også problemer med optimalisering, da det har bugget og krasjet flere ganger i løpet av de få timene jeg har brukt på Devolvers datinghistorie. Til syvende og sist er både konseptet og utførelsen noe jeg verken ønsker å vende tilbake til eller kan tenke meg å anbefale. Å simulere denne typen supernytteløst meningsløs reality-TV burde være så godt som uaktuelt med tanke på hvor mye mer givende det er å kjøre racerbil, slå troll i hodet med en bred øks eller skyte romvesener med grovkalibret ammunisjon.

