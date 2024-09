The Cure blir kryptiske med sin siste kunngjøring

HQ

Superfan-detektiver på nettet er for tiden i ferd med å dechiffrere noen ledetråder som blir strødd rundt av alle tiders storheter The Cure.

Noen spesielt dedikerte fans har mottatt kryptiske konvolutter, angivelig fra bandet, og nå ser det ut til at de har gått helt tilbake til den aller første konserten de spilte for å spre ordet videre:

Hvis man skal tro ryktene, er plakaten - som henger på The Railway puben der The Cure spilte i 1978 - et hint om bandets første album på 16 år, og muligens siste album noensinne.

Etter sigende skal det hete Songs of a Lost World, og de hardbarkede fansen er allerede i ekstase over nyheten - og de belønnes for sin entusiasme.