The Dark Pictures: Directive 8020 - Et nytt utseende for Supermassive

Det er bare en håndfull store utviklere som gjør skrekk bedre og oftere enn Supermassive Games. Hvert år kan vi forvente at det britiske studioet produserer minst ett prosjekt som får håret til å reise seg, der 2024s tilbud er The Casting of Frank Stone og 2025s er begynnelsen på en andre sesong av The Dark Pictures. Denne første delen av skrekkantologiens tilbakekomst er kjent som Directive 8020, og den er en massiv forringelse av hva Supermassive har gjort før av en rekke grunner, og ja, før du spør ... dette er en grunn til å være begeistret.

For det første ligger Directive 8020 et godt stykke inn i fremtiden. Hundrevis (kanskje til og med tusenvis) av år inn i fremtiden. Menneskeheten har for lengst våget seg ut i kosmos om bord på mektige og storslåtte romskip, og det er på et slikt skip historien vår foregår. Den dreier seg om Lashana Lynchs Brianna Young, en britisk astronaut som har fått i oppgave å lede koloniskipet Cassiopeia til Tau Ceti f-stjernesystemet i håp om å sikre menneskehetens overlevelse i jordens siste dager. Er det noe spesielt med den ideen? Egentlig ikke, men det er nytt terreng for Supermassive, siden utvikleren aldri har utforsket et slikt oppsett før, og slett ikke som en del av The Dark Pictures Anthology.

Den andre grunnen til å være begeistret for Directive 8020 er spillopplevelsen. Ja, det er fortsatt en narrativ og lineær opplevelse med mange valg og forgreninger i dialogen som kan vri og vende på historien og føre til en rekke ulike avslutninger. Ja, det er en samling av forskjellige og sammenvevde karakterer å spille, noe som åpner døren til flotte lokale (og online) samarbeidsalternativer. Og ja, som det siste punktet antyder, er det en veldig karakterdrevet historie, en som fokuserer på stjernene og beskriver hvordan de prøver å overleve i det tøffe miljøet i verdensrommet mens de blir jaktet på av formskiftende og ondskapsfulle skapninger som kan ta hvilken som helst form, til og med din nærmeste allierte. Så før jeg kommer inn på hvorfor gameplayet er spennende og annerledes, kan du være trygg på at kjernen Supermassive rammeverk er veldig mye fortsatt til stede og i hjertet av det teamet har bygget denne gangen.

Det som er vesentlig annerledes, er hvordan spillet faktisk fungerer i praksis. Directive 8020 har valgt en mer overlevelsesskremmende tilnærming enn tidligere Supermassive -spill, noe som betyr at det er mer praktisk, gir spilleren mer frihet og handlekraft til å definere sin egen vei og utforske etter eget ønske, har dypere og mer komplekse gåter og utfordringer som skal overvinnes, og mer skremmende og oppslukende fiender som krever faktisk oppmerksomhet og fokus for å unngå eller overvinne. Det er snikende seksjoner å erobre, sideoppgaver og mål utenfor allfarvei å ta på seg, en rekke verktøy og dingser å ta i bruk i et forsøk på å overleve, og alt sammen ved hjelp av et forbedret kontrollskjema som er mer responsivt og spillervennlig enn de ganske stive og stive kontrollene fra tidligere Supermassive -prosjekter.

Som et eksempel på hvordan ting endrer seg her, kan spilleren nå manuelt aktivere en lommelykt for å lyse opp de mørke korridorene på Cassiopeia, men med fare for at lyset tiltrekker seg de utenomjordiske skremmene. Scanner kan brukes til å markere objekter og til og med skissere fiender og retningen de er vendt mot, mens Wedge kan brukes til å lirke opp ståldører og bekjempe fiender, om enn bare ofte, siden den har en nedkjølingsmekanikk. Messenger er den siste gjenstanden du finner på Utility Belt, og med denne kan du kontakte og bytte mellom de fire andre figurene som også kjemper for livet.

Denne retningsendringen er et massivt valg for Supermassive, da det viser at teamet kan lene seg inn i mer komplekst spill uten at det går på bekostning av deres narrative fortreffelighet. Jeg vil også legge til at det virker som om det har blitt lagt ned mye arbeid i å forbedre utseendet og det visuelle i Directive 8020 også, da det føles som et skritt fremover og en faktisk utvikling fra forrige sesong av The Dark Pictures.

Den største haken med alt jeg har fortalt deg så langt er at jeg ennå ikke har brukt tid på Directive 8020 eller sett noen betydelig og utvidet gameplay. Jeg var bare innviet i rundt 12-15 minutters handling, noe som var nok til å se disse feiende og store endringene, men ikke helt nok til å se om de vil være nok til å se Directive 8020 skille seg ut i et stadig trangere skrekkrom. Men uansett om disse endringene vil holde landingen er irrelevant, da du kan være trygg på at denne tilbakekomsten av The Dark Pictures vil presentere en spennende og kompleks historie som takket være sin forgreningsdesign vil gi ganske bred omspillbarhet å starte. Supermassive er tilbake, ikke at det noen gang egentlig forlot ...