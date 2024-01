The Day Before servere har blitt stengt ned

HQ

De siste gjenværende delene av det sterkt kritiserte The Day Before er nå skrotet, og serverne ble stengt ned i går - mindre enn seks uker etter at spillet ble lansert på Steam. Nesten 200 000 eksemplarer ble solgt før studioet Fntastic stengte dørene i kjølvannet av alle refusjonene og kritikken fra misfornøyde kjøpere.

Her i redaksjonen lot vi oss heller ikke imponere av spillet, og vår anmelder beskrev i sin anmeldelse spillet som et hastig sammenskrudd svindelprosjekt. Du kan lese den her.

Har du vært så uheldig å prøve The Day Before, og hva synes du om spillet?