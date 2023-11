The Day BeforePC-spesifikasjonene er her, og de er litt merkelige.

HQ

The Day Beforespillet som folk fortsatt ikke er sikre på at er ekte rundt en måned før det slippes, har avslørt PC-kravene på Steam.

I forkant av lanseringen i desember har vi sett en ny trailer og fått vite hva spillet kommer til å koste når det blir tidlig tilgjengelig. Nå vet vi hvilke spesifikasjoner du trenger for å kjøre spillet. Både minimums- og anbefalte innstillinger krever 16 GB RAM, 55 GB lagringsplass og helst en SSD.

For minimumsytelse trenger du en i5-8400 eller tilsvarende fra AMD som CPU og en GTX 1060 eller tilsvarende fra AMD som GPU. For anbefalte innstillinger trenger du en i7-8700 eller tilsvarende fra AMD som CPU, og en GTX 1080 Ti eller tilsvarende fra AMD som GPU.

Det jeg synes er rart med disse kravene, er at de egentlig ikke er så intensive. Nvidia GTX 10-serien ble utgitt i 2016, og selv om det er flott at folk uten de nyeste delene vil kunne kjøre spillet, virker det rart at det ikke er noen merknader om kort av høyere kvalitet eller RTX-tilgjengelighet. Dessuten tyder de stadige henvisningene til en AMD-ekvivalent på manglende kunnskap om CPU-er og GPU-er som AMD har å tilby. Hvis du kjenner til ekvivalenten, er det greit, men vanligvis liker folk å se et referansepunkt på AMD-siden også, i stedet for bare å bli bedt om å finne ut en ekvivalent.

Hva synes du om disse spesifikasjonene, og kan din PC kjøre The Day Before?