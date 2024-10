The Day of the Jackal byr på spennende thrilleraction i ny trailer

HQ

Frederick Forsyths roman The Day of the Jackal blir snart utgitt som TV-serie, med ingen ringere enn Eddie Redmayne (The Theory of Everything, Fantastic Beasts) i rollen som den iskalde leiemorderen kjent som Jackal.

Jackal Eddie Redmayne er verdens beste i sitt, moralsk sett muligens noe tvilsomme, yrke og har så langt klart å komme unna med det. Men det siste drapet var tilsynelatende ett for mye, og en iherdig britisk etterretningsoffiser gjør livet hans stadig vanskeligere. Hun "begynner å spore opp Sjakalen i en spennende katt-og-mus-jakt gjennom Europa, med ødeleggelser i kjølvannet".

Serien begynner å vises på Peacock i USA 14. november, men her i Europa er det andre strømmetjenester og datoer som gjelder, med Sky Network (premiere 7. november) og SkyShowtime (premiere 6. desember) som ser ut til å dominere.

Se traileren nedenfor for det som ser ut til å bli en spennende thrillerserie med høy produksjonsverdi og store skuespillere.