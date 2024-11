The Day of the Jackal kommer tilbake for en andre sesong

HQ

Hvis du ofte ser på Sky/Now TV eller Peacock, er du sannsynligvis godt klar over at en serie som heter The Day of the Jackal nylig hadde premiere. Serien har Eddie Redmayne og Lashana Lynch i hovedrollene som henholdsvis leiemorder og etterretningsagent, der sistnevnte får i oppgave å finne og bringe førstnevnte for retten. Serien har vært tilgjengelig i to uker nå, og den har tydeligvis blitt godt nok mottatt til å tilfredsstille tv-selskapene så langt.

Vi sier dette fordi Sky har avslørt at The Day of the Jackal vil være tilbake for en andre sesong. Vi er blitt fortalt at serien har vært den største Sky Original -lanseringen noensinne og den største Sky -lanseringen de siste to årene, i tillegg til at den var den høyest rangerte serien på Peacock og en av de fem beste strømmeoriginalene i USA i løpet av åpningshelgen.

Alt dette betyr at The Day of the Jackal har fått grønt lys for en retur, selv om vi ennå ikke har fått vite når den andre sesongen er planlagt å debutere. Ettersom den første nylig hadde premiere, må vi sannsynligvis vente til sent i 2025 eller mer sannsynlig en gang i 2026 for flere episoder.