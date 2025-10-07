The Definitive Book of SNES RPGs er et kjærlighetsbrev til 16-biters klassikere

HQ

For mange av oss som spilte Super Nintendo som barn, er de mange rollespillene blant systemets absolutte høydepunkter - en sjanger som virkelig blomstret på 16-bitsmaskinen. Bitmap Books har som mål å hedre denne arven med det massive kommende bindet The Definitive Book of SNES RPGs Vol. 1.

Dette heftige bindet spenner over 550 sider, fullpakket med intervjuer med utviklere, essays og herlig nostalgi. Volum 1 vil dekke titler fra A til K, med fokus på klassikere som Chrono Trigger, EarthBound, Breath of Fire, Final Fantasy II og mer. Som alltid med Bitmap Books er dette ikke bare et tørt oppslagsverk - det er et dyptfølt dypdykk i magien og minnene fra SNES-æraen, som utforsker hvorfor disse spillene fortsatt vekker gjenklang hos spillere i dag.

Forhåndsbestillinger er allerede åpne, og den offisielle utgivelsen er satt til 15. oktober. For samlere er det også en eksklusiv begrenset utgave tilgjengelig for de som vil ha noe ekstra spesielt.

Så ... føler du deg fristet?