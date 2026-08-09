The Devil Wears Prada 2 er en enorm suksess på Disney+, og er den nest største premieren for en live-action-film på strømmetjenesten til nå

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Si hva du vil om å lage trygge oppfølgere til etablerte suksesser flere tiår senere i stedet for å skape virkelig originale prosjekter, men for « The Devil Wears Prada 2 har det vært et enormt vellykket prosjekt for 20th Century og Disney.

Filmen avsluttet kinovisningen med 691 millioner dollar på kontoen, noe som gjør den til den sjette mest innbringende filmen så langt i år, foran «Project Hail Mary» og bak «The Odyssey». Men det viser seg at filmen også har vært en stor suksess på strømmetjenester, ettersom den nylige Disney+-lanseringen har vært imponerende for filmen også.

Ifølge Variety oppnådde « The Devil Wears Prada 2 i løpet av de første dagene på Disney+ totalt 15,2 millioner visninger, noe som for sammenligning gjør den til den nest største live-action-filmpremieren på Disney+, kun slått av «Deadpool» og «Wolverine» (19,4 millioner).

Selv om det er uklart om det kommer en tredje «The Devil Wears Prada»-film, tyder denne suksessen på at det er interesse for å utvide serien ytterligere, så kanskje det blir enda en anledning der Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci gjenforenes.