The Devil Wears Prada 2 kommer til Disney+ i slutten av juli

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Situasjonen på kino i 2026 vil sannsynligvis endre seg mye i løpet av de kommende ukene og månedene, ettersom «Supergirl» har premiere senere denne uken, alt før «The Odyssey» i midten av juli, og til slutt «Spider-Man: Brand New Day» i slutten av juli. Inntil disse storfilmene kommer, vet vi at den fjerde største filmen så langt i år er « The Devil Wears Prada 2 », ettersom filmen tjente inn imponerende 677 millioner dollar på kino under kinovisningen, noe som plasserer den rundt 5 millioner dollar bak «Project Hail Mary» på tredjeplass.

Siden « The Devil Wears Prada 2 » hadde premiere på kino i begynnelsen av mai, lurer du kanskje på når filmen kommer til Disney+ og får sin streamingdebut. I så fall er denne informasjonen nå offentliggjort.

Vi har fått vite at « The Devil Wears Prada 2 » vil ha premiere på Disney+ 29. juli, noe som betyr at du om rundt fem uker vil kunne se filmen som en del av abonnementet du betaler for plattformen.

Hvis du ikke har sett « The Devil Wears Prada 2 » og lurer på om du bør legge den til på seelisten din, kan du lese vår anmeldelse av filmen her.