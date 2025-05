The Diplomat får fornyet sesong 4 fra Netflix før premieren på sesong 3

HQ

Netflix har til hensikt å debutere og premiere neste kapittel av The Diplomat's historie til høsten, på en ikke fastsatt offisiell dato. Selv om vi fortsatt ikke har noe å legge til i forhold til dette, har streaminggiganten bestemt seg for å kunngjøre noe annet relatert til serien, og dette er planene for en fjerde sesong.

Jepp, sesong 3 er ikke her ennå, men Netflix ser allerede på fremtiden for å sikre at The Diplomat kommer tilbake for minst en fjerde utflukt også. Dette ble bekreftet i en Tudum-artikkel, der Netflix bemerker følgende :

"The Diplomat Sesong 4 har offisielt fått grønt lys, noe som betyr at Kate (Keri Russell), Hal Wyler (Rufus Sewell) og resten av de politiske maktspillerne vil være tilbake for flere staselige hjem og statshemmeligheter."

Er du glad for å høre at The Diplomat vil fortsette i minst én sesong til?