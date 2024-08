The Diplomat kommer tilbake på Netflix i oktober

Netflix ventet ikke lenge før de kunngjorde at en andre sesong av dramaserien The Diplomat hadde fått grønt lys. Keri Russell spiller hovedrollen som Kate, som får i oppgave å navigere i all slags politisk turbulens, og som vi så i den første sesongen, gjør hun ikke akkurat det uten problemer. Faktisk (spoilervarsel) ble den første sesongen avsluttet med at Kate innså at det var den britiske statsministeren som beordret det avskyelige angrepet på det britiske krigsskipet, og ikke en fiendtlig nasjon...

HQ

Heldigvis trenger vi ikke vente så mye lenger på å se hvordan Kate navigerer og går frem for å få denne erkjennelsen frem i lyset, ettersom Netflix nå har satt en dato for når andre sesong av The Diplomat kommer på strømmetjenesten.

Vi er blitt fortalt at den starter 31. oktober, og med det i tankene har skaperen Debora Cahn teaset litt om hva den kommende sesongen vil by på.

"USA og Storbritannia spionerer ikke på hverandre, faktisk deler de all sin etterretning. Så hvordan etterforsker du statsministeren? Hvem stoler du på? Og det er ikke alt Kate må forholde seg til - det er også bomben som eksploderte i finalen av sesong 1. "Kates kolleger og hennes nesten-ektemann (Rufus Sewell) blir ofre for et politisk motivert angrep i London som tar noen liv og knuser resten. Ekteskapet hun trodde var over, forholdet hun trodde var i begynnelsen ... alt sammen, i småbiter."

Kommer du til å se den andre sesongen av The Diplomat?