The Diplomat kommer tilbake på Netflix til høsten

HQ

Det har vært litt stille fra Netflix de siste par ukene, ettersom strømmetjenesten er på vei tilbake etter Tudum Festival. Men nylig kom de tilbake i form og annonserte når en av de større dramaseriene ville komme tilbake.

Det er bekreftet at The Diplomat kommer tilbake til Netflix for sin tredje sesong til høsten. Nei, det er dessverre ingen fast dato ennå, men det er en ny trailer å kikke på og en offisiell synopsis av sesongen også.

I følge Netflix Tudum, "Når vi tar fatt på sesong 3 av The Diplomat, har Kate nettopp anklaget visepresident Grace Penn (Allison Janney) for å klekke ut et terroristkomplott og innrømmet at hun er ute etter visepresidentens jobb. Men nå er presidenten død, Kates ektemann Hal (Rufus Sewell) kan ha drept ham ved et uhell, og Grace Penn er leder av den frie verden. Ingenting av dette bremser Hals kampanje for å skaffe Kate visepresidentstillingen. Kate trer inn i en rolle hun aldri har ønsket seg, med en frihet hun aldri hadde forventet, et stadig mer komplisert vennskap med utenriksminister Austin Dennison (David Gyasi) og et urovekkende bånd til førsteherren Todd Penn (Whitford)."

Produksjonen av denne tredje sesongen er ferdig, noe som betyr at den nå bare skal redigeres og finpusses før den slippes. Dette kan bety at den kommer tidligere på høsten, kanskje til og med i september, som et av strømmetjenestens store tilbud for den måneden.

Sjekk ut traileren nedenfor.