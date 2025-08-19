The Diplomat kommer tilbake til Netflix i oktober

HQ

Netflix har jevnlig delt informasjon og oppdateringer om det kommende neste kapittelet i historien om The Diplomat, og senest fikk vi vite at den tredje sesongen ville lande til høsten. Nå har vi fått en oppdatering på dette som gir ekstra detaljer.

Streameren har bekreftet at den tredje sesongen av The Diplomat får premiere 16. oktober. På denne datoen vil alle episodene i sesongen ankomme og vil begynne å pakke ut en ny fortellertråd som nok en gang ser Keri Russells Kate Wyler i strid med Alison Janneys Grace Penn, etter at førstnevnte anklager sistnevnte for å være i sentrum for et terroristkomplott.

Det er unødvendig å si at det vil være mye politisk drama og intriger å pakke ut i de neste episodene, som blir ytterligere teaset i en fersk trailer som også bekrefter premieredatoen.