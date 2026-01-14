The Disney Afternoon Collection har fått aldersgrense for Switch i USA

HQ

For ni år siden, bare én måned etter at Switch ble utgitt, ble The Disney Afternoon Collection lansert. Det er en samling klassikere fra NES-tiden som inneholder Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, Duck Tales, Duck Tales 2, og Tale Spin.

Men ... selv om Switch var helt ny på den tiden, og spillene hadde sin opprinnelse på Nintendo-konsoller, var selskapets daværende plattformer (Nintendo 3DS, Wii U og Switch) de eneste som ble utelatt da samlingen i stedet ble utgitt for PC, PlayStation 4 og Xbox One. Og ni år senere ser det ut til at Disney har kommet til den konklusjonen at dette kanskje ikke var den klokeste avgjørelsen.

Skarpe Resetera-lesere har nå lagt merke til at ESRB - (det amerikanske motstykket til PEGI) nå har aldersgradert spillet for både Switch og Switch 2. Dette er ikke nødvendigvis en bekreftelse på at det vil bli utgitt, men det er svært få unntak som tyder på noe annet, og er det ikke rart at det ikke allerede er tilgjengelig?

Det meste tyder på at The Disney Afternoon Collection snart vil bli annonsert for Nintendo-formatene, slik at flere får muligheten til å oppleve disse retroperlene.