The Disney Afternoon Collection kommer til Switch-konsollene med to bonusspill

For to uker siden la vi merke til at The Disney Afternoon Collection hadde blitt aldersmerket for Switch og Switch 2 i USA, noe som i utgangspunktet alltid betyr at det aktuelle spillet faktisk er på vei og snart vil bli kunngjort. Vi lovte å komme tilbake når dette skjedde, og ... vel, det har ikke helt skjedd ennå - men noen ser ut til å ha vært litt ivrige og lagt ut spillet på den japanske eShop.

Takket være dette vet vi nå at det er en oppdatert versjon som kommer til Switch-konsoller, noe som virker rimelig med tanke på at Nintendo-publikummet ventet i ni år på dette (den første ble utgitt bare en måned etter Switch, men av en eller annen ukjent grunn ble den utelatt, selv om alle spillene stammer fra Nintendo-maskinvare).

Så hva er nytt? Jo, denne versjonen inneholder også Super Nintendo-spillene Bonkers (1994) og Goof Troop (1993), som føyer seg inn i rekken av de seks foregående NES-titlene.

Her er den komplette listen:



Chip 'n Dale Rescue Rangers



Chip 'n Dale Rescue Rangers 2



DuckTales



DuckTales 2



Darkwing Duck



TaleSpin



Bonkers



Goof Troop



Vi forventer en offisiell kunngjøring veldig snart, men siden spillet har fått aldersgrense og er lagt ut på Nintendos egen Eshop med bilder og informasjon må vi si at det er mye som tyder på at det faktisk er på vei.