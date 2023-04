The Division 2's Descent rogue-lite modus kommer i sommer

HQ

En av de store stjernene i årets Division Day var, som du forventer, The Division 2, som har sett en gjenoppblomstring helt siden Ubisoft forpliktet seg til tittelen for rundt et år siden.

Som en del av årets årlige utstillingsvindu har vi blitt fortalt alt om Year 5 av looter-shooter, og fansen vil absolutt ha mye å glede seg til.

Denne sesongen starter i juni med Season 1: Broken Wings, og starter med en ny gratismodus kalt Descent for alle The Division 2-eiere, som ber spillerne dra inn i en simulering alene eller som en gruppe for å kjempe mot horder av fiender i håp om å få bedre loot-belønninger. Arrangementet vil til og med skryte av en Splinter Cell-tilkobling, og vil se spillere fullføre utfordringer for å tjene utstyr som ville gjøre Sam Fisher sjalu.

Season 1 vil også se starten på gjenoppbyggingen av Castle i spillet, noe som vil fortsette i hele Year 5 av tittelen.

HQ

Neste opp vil være Season 2: Puppeteers. Vi blir fortalt at dette vil bli overskriften av en ny Incursion som tar spillerne til Merritt Estate for å håndtere Cleaners-fraksjonen.

Season 3: Vanguard vil tilsynelatende være satt til en gang senest i desember, da vi er lovet en retur til New York for en feriebegivenhet. De nøyaktige detaljene for returen til Big Apple var ikke detaljert.

Til slutt kommer Season 4: Black Diamond, som vil bringe en båtlast med innhold å utforske. Fra en ny historie DLC til nye soner, nye oppdrag og nye sluttspillstrukturer, ser dette ut til å være en ganske heftig sesong som vil holde spillerne engasjert til hva Ubisoft har planlagt å følge Year 5.

Vi blir også informert om at hver sesong vil inneholde nye Manhunts og andre aktiviteter, men at spillerne trenger Warlords of New York-utvidelsen for å få tilgang til mye av dette ferske innholdet.

Du antar kanskje at dette er alt Ubisoft har planlagt for The Division 2, men vi blir også fortalt at fra og med neste uke vil spillet få en Resident Evil crossover som vil gi spillere muligheten til å tjene noen Leon S. Kennedy-gjenstander fra 25. april til 9. mai.

Og for å pakke alt sammen, har Ubisoft lovet at det vil være en haug med salg på kosmetikk og antrekk fra 2. mai, og at rabatter og tilbud på hovedspillet og dets utvidelser vil komme i forkant av Year 5 sparkes i gang.

Selv om det ikke er noen nøyaktig omtale av når Year 5 av The Division 2 vil starte, bortsett fra juni, blir vi fortalt at det nye innholdet vil være tilgjengelig på Public Test Server av spillet for PC-spillere fra og med i morgen, 21. april, noe som betyr at du kan få en tidlig smak av hva som kommer.