The Division Resurgence er "mer som en utvidelse" som gir "en ny måte å spille" serien på

Vi vet at Massive Entertainment jobber med et tredje hovedkapittel i The Division-serien, samtidig som de fortsetter å utvide og utvikle The Division 2 med ekstra støtte. Selv om dette er lovende planer, har det gått syv år siden et nytt hovedkapittel i serien gjorde sin ankomst, noe som gjør The Division Resurgence til et enda mer interessant prosjekt.

The Division Resurgence er nå tilgjengelig på iOS- og Android-enheter, og er en mobilvariant av den elskede serien, et spill som ikke er en hovedserie, ettersom det finner sted mellom hendelsene i den første og den andre tittelen. Med denne mellomløsningen i tankene satte vi oss nylig ned med Ubisofts utøvende produsent Fabrice Navrez for å lære mer om hva det franske selskapet håper å oppnå med denne mobiltittelen.

"Slik jeg ser det, er det mer som hvordan du utvider selve The Division. The Division er 10 år gammelt nå, The Division 2 er fortsatt i full gang og gir mye innhold, så for oss handler det om å være i den linjen og gi en ny måte å spille The Division på, men fortsatt være tro mot det The Division handler om.

"Så på den måten ser jeg det mer som en utvidelse og sørger for at folk som er kjent med The Division, som pleide å spille eller fortsatt spiller, i utgangspunktet kan spille det hvor som helst. Men jeg tror også, spesielt med et mobilspill, at det er en ny måte å nå ut til nye spillere som enten aldri har hørt om det eller som ikke har hatt sjansen til å spille det fordi de for eksempel ikke har en konsoll. Så det er mer som en utvidelse."

Vi spurte Navrez om hvordan vi kan forvente at The Division Resurgence vil være knyttet til hovedserien, inkludert om det vil bli noen samarbeid med eksisterende spill etter hvert.

"For det første tror jeg det allerede er en forbindelse i den forstand at The Division Resurgence er kanon. Så det er helt i tråd med The Division-universet. Historien er ... prologen er i utgangspunktet rett før The Division 1, du er en agent i første bølge og prøver å redde dagen i New York City der alt kollapser, og hoveddelen av spillet er mellom The Division 1 og The Division 2. Så det er en sterk kobling der.

"Spillet vil bli oppdatert veldig ofte. Vi har en veldig ambisiøs plan for spillerne for å sørge for at de fortsetter å bli underholdt av det vi gjør. Og det vil definitivt være muligheter for å finne synergier eller felles grunnlag med det som skjer i de andre The Division-opplevelsene."

Du kan se hele intervjuet vårt med Navrez nedenfor for mer på The Division Resurgence