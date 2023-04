The Division: Resurgence får en ekstra testfase i sommer

HQ

Mens Ubisoft har delt en haug med informasjon om forskjellige The Division-titler som en del av årets Division Day, hadde ikke den franske spillgiganten altfor mye å dele med hensyn til mobilspillet The Division: Resurgence .

Det vi imidlertid ble fortalt er at spillet vil få en ekstra testfase i sommer, og at de som deltar i testen vil kunne låse opp et spesielt antrekk som skal brukes når tittelen debuterer på iOS og Android en gang i fremtiden.

Du kan registrere din interesse for fremtidige The Division: Resurgence-tester her.