The Division: Resurgence vil debutere i slutten av mars

HQ

Ubisoft har avslørt den offisielle lanseringsdatoen for den mobile motparten til The Division-serien. Etter mange års utvikling, hvor vi har hatt flere sjanser til å oppleve spillet selv tidligere, er det bekreftet at The Division: Resurgence vil gjøre sin offisielle ankomst på iOS og Android før månedens slutt.

Den eksakte lanseringsdatoen er 31. mars, noe som betyr at du om rundt tre uker vil kunne ta med deg looter-shooter The Division-formelen på farten. Og for å markere denne kunngjøringen, har vi også fått en ny trailer for spillet, som viser ytterligere gameplay, slik at du vet hva du har i vente når debuten kommer.

Kommer du til å sjekke ut The Division: Resurgence senere i mars? For mer om spillet, finn vår siste forhåndsvisning av prosjektet her.