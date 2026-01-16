The Division-sjef Julian Gerighty forlater Ubisoft og Massive for å lage Battlefield

HQ

Akkurat da ting begynte å falle på plass igjen for The Division-fans har en ny stor utvikling skjedd. Etter mange år som tilsynsmann og sjef for alle ting The Division hos Ubisoft og Massive Entertainment har veteranutvikler Julian Gerighty kunngjort at han forlater selskapet for i stedet å gå over til EAs Battlefield Studios i en rolle som for øyeblikket er uspesifisert.

Ubisoft og Massive bekreftet dette først i et innlegg på sosiale medier som uttrykker; "Selv om vi vil savne ham, vil hans merke leve videre hos Massive, og vi vil fortsette å bringe den verden han har vært med på å skape til spillerne våre i årene som kommer."

Utvikleren fortsetter med å lindre eventuelle bekymringer som fans av serien måtte ha om hva dette betyr for fremtiden til The Division og det kommende "monsteret " som er The Division 3, ved å merke seg at det "bærer det fremover med en ambisiøs, uendret forpliktelse for fremtiden".

Gerighty har også kommentert denne avsløringen ved å uttrykke følgende.

"Det er på tide for meg å henge opp go-bagen (beholder klokken) når jeg drar på et nytt stort eventyr.

"The Division's fremtid ser lys ut, og jeg gleder meg til å vise dere hva teamene har jobbet med."