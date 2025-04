The Duskbloods bekreftet å være en PvPvE-tittel med flere hovedpersoner

Vi visste at vi ville få mer informasjon om FromSoftwares The Duskbloods i dag, da den japanske utvikleren lovet en Creator's Voice-artikkel fra Nintendo. Denne har nettopp landet og inneholder et tresiders intervju med spillregissør og FromSoftware-sjef Hidetaka Miyazaki.

HQ

Mens den tredelte artikkelen (del 1, del 2 og del 3) har rikelig med informasjon som vil berolige FromSoftware -fansen i livet ditt, kommer et av nøkkelelementene i forhold til The Duskbloods i hva spillet faktisk er. Miyazaki bekrefter at dette vil være en PvPvE-opplevelse, og at "i kjernen er det et online flerspillerfokusert spill, med både spiller mot spiller og spiller mot fiende-spill."

Miyazaki forklarer hvorfor de valgte denne ruten, og bemerker: "Jeg har alltid syntes at PvPvE-strukturen er veldig interessant. Den åpner for et bredt spekter av spilldesignideer, samtidig som den lar oss utnytte vår erfaring med å designe utfordrende fiendemøter."

Men for de som er bekymret for hva denne retningen betyr for fremtiden til FromSoftware, forklarer han også: "Som tidligere nevnt er dette i bunn og grunn en online flerspillertittel, men dette betyr ikke at vi som selskap har bestemt oss for å gå over til en mer flerspillerfokusert retning med titler i fremtiden."

Ellers, i tillegg til å snakke om den forventede rare og fantastiske historien og den fantastiske viktorianske og gotisk-inspirerte settingen, bekrefter Miyazaki også at The Duskbloods tilbyr en samling spillbare karakterer. Det får vi vite: "Ja, det er over et dusin karakterer som spilleren kan velge mellom, hver med sin egen identitet og sitt eget utseende. Jeg synes det er mange unike elementer i karakterenes design og våpnene de bruker, så forhåpentligvis kan spillerne finne en eller to favoritter blant dem. Hver karakter kan også tilpasses til en viss grad, slik at spillerne kan ha det gøy med å bygge en karakter som føles som sin egen."

Flerspillerdelen på The Duskbloods har støtte for opptil åtte spillere og vil ha rollesystemer som påvirker handlingen, blant annet et som gjør det mulig for spillere å bli satt sammen og få i oppgave å drepe hverandre. Miyazaki forklarer at disse rollene ligner på bordrollene, men at spillets kjerne ikke dreier seg om disse, men om å fullføre dedikerte oppgaver, for eksempel å drepe en bossfiende.

Til slutt kommenterte Miyazaki deres "Nintendo-esque" karakter, den bevingede rotten som vi så i traileren. Den berømte japanske skaperen forklarte mer om denne karakteren, og la til følgende: "Den karakteren deler en lignende rolle med brannvaktene fra Dark Souls-serien. De blir værende i navområdet og gir spilleren råd og veiledning. Man kan vel si at vi prøvde å gjøre noe litt Nintendo-aktig i partnerskapets ånd. Vi prøvde noe søtt for en gangs skyld. Selv om jeg vil si at denne karakteren faktisk er en eldre herre (latter)."

The Duskbloods har foreløpig ingen fast utgivelsesdato, men vi vet at det lanseres på Switch 2 i 2026.