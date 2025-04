The Duskbloods IP-en eies av FromSoftware

HQ

The DuskbloodsFromSoftwares nye IP og PvPvE-opplevelse, er satt til å lanseres eksklusivt på Nintendo Switch 2 neste år. Men i motsetning til forrige gang FromSoftware laget en konsolleksklusiv med ordet blod i tittelen, eier den denne gangen IP-en.

Oppdaget av Reset Era-brukeren Red Kong XIX, viser en varemerkearkivering at FromSoftware eier The Duskbloods IP, noe som betyr at hvis spillet viste seg å være populært, og det derfor var planer om å gjøre mer med det, ville vi ikke se noe som ligner på Bloodborne-situasjonen.

FromSoftware har sett ut til å være opptatt av å utforske mer av Bloodborne, men Sony som eier IP-en viser seg å være en hindring i noen henseender, ser det ut til. FromSoftware som eier The Duskbloods IP betyr også at det ser ut til å ha kontroll over hvor spillet kan slippes, noe som betyr at spillerne kanskje kan se flerspillertittelen lande på andre plattformer i tillegg til Switch 2 et sted nedover linjen.