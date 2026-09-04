The Duskbloods og Miyazaki, regissøren bak Elden Ring, kommenterer fansens påstander om at han har en «ting for føtter

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Det finnes ikke like mange anerkjente filmskapere i spillverdenen som i filmverdenen, men det ser ut til at to av spillverdenens største navn, Hidetaka Miyazaki og Hideo Kojima, er kjent blant fans for å ha en viss forkjærlighet for føtter. Miyazaki i mindre grad enn Kojima, men når man ser på Soulsborne-spillene, finner man flere kvinnelige karakterer med bare føtter.

Ifølge et intervju med The Guardian er Miyazaki klar over dette ryktet han har fått, men ønsker å avklare noen ting om det. «Ta en titt på nettet, så ser du at det går et rykte om at jeg har en liten forkjærlighet for føtter, men jeg er ærlig talt ikke sikker på hvor dette kommer fra,» sa han.

Miyazaki fortsatte med å snakke om hvordan han mener at fremstillingen av bare hender og føtter i spillene hans skaper bilder av en mer menneskelig tilknytning, noe som er et sterkt tema i alle verkene hans. «Det er ikke nødvendigvis noe jeg er bevisst på hele tiden – kanskje er det noe underbevisst som kommer til uttrykk...Jeg føler at jeg prøver å skildre en side av menneskets natur eller den menneskelige eksistensen som er vanskelig å beskrive.»

Miyazaki utdyper dette temaet ytterligere i The Duskbloods, hvor spillerne må bygge tillitsfulle relasjoner for å lykkes i PvPvE-strukturen. «Jeg føler at det i mindre grad handler om en tradisjonell romantikk og mer om en følelse av trygg tillit til en karakter i verden, og det er noe jeg personlig lengter etter. Det er ikke nødvendigvis et romantisk parforhold – det handler om å ha noen man til syvende og sist kan stole på. Dette konseptet videreføres fra karakterer som jomfruene i Elden Ring … det er en flyktig, kortvarig kjærlighet,» sa han.

The Duskbloods er planlagt å bli utgitt i 2026 på Nintendo Switch 2.