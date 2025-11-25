The Duskbloods ryktes å ha vært under utvikling lenger enn noen tidligere FromSoftware-tittel

HQ

Mange ble begeistret da det kom frem at FromSoftware jobber med et eksklusivt Switch 2-spill som skal slippes neste år, kalt The Duskbloods. Og det ser ut til at dette er et prosjekt de er veldig seriøse med, for ifølge en kinesisk journalist (via Vice) har det vært under utvikling siden 2019 og har blitt betatestet grundigere enn noen annen tittel fra studioet.

Vice uttaler at den samme journalisten har en god track record for FromSoftware-lekkasjer, og i deres oversettelse av rapporten hans kan vi lese :

"Fra det jeg vet, ble The Duskbloods greenlit enda tidligere enn markedsføringsperioden for Sekiros utgivelse. Det er den FromSoftware-tittelen som har brukt lengst tid på prototyping og validering av gameplay blant alle spillene deres så langt. Selv om det er PVE og PVP, inneholder det angivelig mange innovative elementer som teamet selv er veldig stolte av."

Den samme kilden sier at gameplayet i flerspillerdelen vil være så robust at det forventes å bli brukt som inspirasjon for fremtidige titler fra studioet.

Med tanke på at 2026 er litt over en måned unna, virker det fullt mulig at vi får en nærmere titt på The Duskbloods under The Game Awards om litt over to uker. Sjekk videoen nedenfor for mer informasjon.