The Duskbloods skal gjennomføre nettverkstesten neste måned

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The Duskbloods, FromSoftwares versjon av PvPvE, har avslørt datoene for nettverkstesten. Siden forrige måned har vi visst at noen heldige fans vil få spille The Duskbloods denne sommeren, men nå har vi datoene for når vi faktisk kan spille spillet. Det er fra 21. til 24. august, rett før Gamescom.

Ifølge spillets nettside åpner påmeldingen til nettverkstesten 22. juli. Du må ha en Nintendo Switch 2-konsoll og et aktivt Nintendo Switch Online-medlemskap for å kunne melde deg på og delta i nettverkstesten. Påmeldingskravene til nettverkstesten kan få deg til å tro at det ikke er mange som vil få spille spillet tidlig, men det ser ut til at FromSoftware ønsker å ha mange spillere online for « The Duskbloods, da de skal bruke nettverkstesten til å «verifisere spillopplevelsen samtidig som de belaster spillserveren.»

I tillegg ønsker de å teste hvordan flerspillermodusen fungerer når spillere fra hele verden er online, noe som vil kreve mange deltakere. Til slutt skal også spillbalansen testes. Nettverkstesten i seg selv er i praksis som en lukket beta for spillet, hvis du ikke har deltatt i en slik før. I « The Duskbloods kan opptil åtte spillere delta i en flerspillerkamp.

Vanligvis gjennomføres slike nettverkstester noen måneder før den fullstendige lanseringen. «Elden Ring: Nightreign» gjennomførte sin nettverkstest fra 14. til 17. februar i fjor, før den fullstendige lanseringen 30. mai. Det kan bli annerledes med « The Duskbloods, siden det kun lanseres på én plattform, men hvis tidsrammen følger samme mønster, kan vi forvente at spillet lanseres kanskje i november. Ta den, GTA VI.