The Edge of Tomorrow-regissøren "prøver fortsatt å få til" en oppfølger

Det er ti år siden Edge of Tomorrow gjorde sin ankomst og tok mange av oss med storm med sin fantastiske action og forbløffende historie. Fansen har lenge skreket etter en oppfølger, og regissør Doug Liman har ikke lagt skjul på at han undersøker hvordan han skal få det til, men dette er tilsynelatende ikke uten utfordringer.

HQ

I et intervju med Collider avslører Liman at han fortsatt er i ferd med å finne ut hvordan oppfølgeren skal se ut, og hvordan han skal få de utfordrende tidsreiseelementene til å fungere.

"Jeg mener, Emily Blunt og Tom Cruise har aldri vært mer på topp enn de er akkurat nå. Jeg ville vært gal hvis jeg ikke prøvde å finne ut hvordan jeg skulle lage en oppfølger. Så jeg bruker tid på å prøve å løse det. På den andre siden er tidsreiser veldig vanskelig. Veldig, veldig vanskelig. Alt du trenger å gjøre er å utvikle en film med tidsreiser for å komme til den konklusjonen at mennesker aldri kommer til å reise i tid, for det er vanskelig å finne ut av en tredje akt i en film med tidsreiser. Så jeg vet med sikkerhet at mennesker aldri kommer til å reise gjennom tiden, men jeg prøver å løse det."

Det er selvsagt et ganske forståelig problem som Liman ser ut til å støte på, og det er også litt forfriskende fordi regissøren tydeligvis er veldig fokusert på å levere en verdig oppfølger og ikke bare en undervurdert cash grab som vi har sett fra andre franchiser tidligere.