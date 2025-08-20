The Edge of Water utforsker sorg, myter og havets mysterier

The Edge of Water er et nytt indiespill som tar for seg både sorg og selvoppdagelse gjennom en oppriktig historie om havets mysterier og menneskelivets skjørhet. Spillet beskrives som et historiedrevet eventyr som trekker spillerne inn i en mytologi om en en gang tapt undervannsverden. Ifølge legenden ble menneskene forvist fra dypet av Su - havets livgivende ånd - og tvunget til å vandre på overflaten. Siden den gang har forholdet mellom menneskeheten og havet vært preget av både lengsel og tap.

Verdenen i The Edge of Water utfolder seg gradvis, og nye skapninger og landsbyboere dukker opp dag for dag, hver med sine egne historier og problemer. Ved å observere, kommunisere og utforske knytter Hedi trådene mellom seg selv, havet og den mytiske kraften som en gang stengte portene til dypet.

Vi snakket med fortellingsdesigner Diana Razman, som forklarte opprinnelsen til konseptet og sa at målet deres var å lage et visuelt slående spill der du som spiller kunne se alt som foregår under vannoverflaten. Hun forklarte også at skapningene du møter, er viktige for å løse gåtene som presenteres, og at du gir dem kommandoer ved å gjøre bevegelser i vannet - som tilsvarer ulike handlinger.

Se intervjuet med Diana i sin helhet her nedenfor. The Edge of Water er tilgjengelig på Steam akkurat nå.