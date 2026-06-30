The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer til Nintendo Switch 2 i august

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Etter å ha ført oss tilbake til den keiserlige hovedstaden på PC, PS5 og Xbox Series X/S i fjor, er det snart på tide at « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered » tar oss med tilbake til Bethesdas fantasyklassiker nok en gang. Etter at det tidligere i år ble kunngjort at spillet skulle komme til Nintendo Switch 2, vet vi endelig at « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered » kommer 11. august.

Dette skiller seg fra de fleste utgivelsesdatoene vi ser for andre lanseringer i 2026, som enten blir flyttet til september og oktober så lenge det er mulig, eller hoppes over til 2027 for å unngå Grand Theft Auto VI. Siden « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered » allerede er et år og litt til gammelt, er det imidlertid lite sannsynlig at Nintendo Switch 2-versjonen virkelig vil prøve å markere seg blant de andre utgivelsene som gjenstår i år.

Likevel er det en velkomstgave til de som ønsker det, og en måte å ta med seg eventyrene i « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered » på farten med Nintendo Switch 2. Interessant nok ser vi i traileren nedenfor at spillet kun spilles mens konsollen er i docken, men det er fordi store deler av traileren handler om den beundrende fanen som følger spilleren vår rundt og gjør hverdagen hans til et helvete med sin uendelige støtte.