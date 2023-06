The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered-moden lanseres i 2025

HQ

En av grunnene til at folk stadig kjøper og spiller The Elder Scrolls V: Skyrim er at moddingmiljøet lever i beste velgående den dag i dag, og fansen kommer stadig opp med nye, fantastiske prosjekter. Et av dem mange har holdt øye med en stund er Skyblivion, også kjent som Oblivion Remastered, og selv om vi må vente en god stund til vet vi det kommer før The Elder Scrolls VI.

Skyblivion, som bringer The Elder Scrolls IV: Oblivion i sin helhet til The Elder Scrolls V: Skyrim, er et ambisiøst prosjekt som har pågått i flere år allerede, men utviklerne forteller nå at bare rundt en tredjedel av spillet har blitt remastret foreløpig:

Derfor regner de med at alt er klart en gang i 2025, mens utvidelsene kommer enda senere. Uansett får vi altså minst tre år med dette før den offisielle oppfølgeren fra Bethesda Game Studios lanseres.