The Elder Scrolls Online avslører veikartet for 2026 i slutten av neste måned

Hvis du har lurt på hva som kommer til Tamriel i 2026, vil du ganske snart få svaret ditt, ettersom The Elder Scrolls Online er vert for en 2026 Seasons Direct i slutten av mars, som vil gi oss en mer informativ veikart over hva vi kan forvente de neste 9-12 månedene.

Som lagt ut på spillets offisielle side på sosiale medier, ser vi at Seasons Direct finner sted 31. mars, klokken 20:00 BST/21:00 CEST. Vi vet ikke hvor lenge strømmen vil vare, men det er verdt å sette av rundt en time til å sitte på Bethesdas Twitch-side hvis du er en fan av ESO.

Etter å ha eksistert siden 2014, er The Elder Scrolls Online et MMO som bare har vokst siden lanseringen, og som har gitt millioner av spillere muligheten til å utforske Tamriel og vente de lange årene til The Elder Scrolls VI endelig lander i fanget på oss. Som en ny spiller som prøvde å hoppe inn rundt 2024, var det litt for mye informasjonsoverbelastning til å bli sittende fast i, men mer dedikerte fans av spillet viser hvorfor det har dvelet i godt over et tiår.