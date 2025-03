The Elder Scrolls Online er en av Bethesdas største suksesser noensinne

HQ

11 lange år har gått siden The Elder Scrolls Online ble sluppet løs for verdens spillere, og med tiden har det vokst til uante proporsjoner. Takket være flere store oppdateringer og kontinuerlig vedlikehold kan The Elder Scrolls Online smykke seg med tittelen som et av Bethesdas mest suksessrike spill noensinne - med over 24 millioner spillere og blitt "en av Bethesdas mest inntektsgenererende titler", ifølge tidligere direktør for kreative tjenester, Steve Harris, på LinkedIn.

I fjor ble det også bekreftet at The Elder Scrolls Online tjener Bethesda mer enn 15 millioner dollar per måned, så du kan bare forestille deg hvor enorme spillets samlede inntekter må være på dette tidspunktet.

Spiller du The Elder Scrolls Online og hvor mye har du brukt på spillet?