The Elder Scrolls Online får ikke lenger store årlige utvidelser

HQ

I mange år har The Elder Scrolls Online, i likhet med World of Warcraft, hatt store utvidelser som Greymoor og Morrowind, men det ser ut til at dette ikke vil være tilfelle fremover.

Til tross for at de har hatt stor suksess med spillets nåværende innholdsmodell, endrer teamet bak det nå retning. ZeniMax Online Studios-sjef Matt Firor har skrevet et åpent brev, der han bekrefter at spillet offisielt beveger seg bort fra store "kapitler" (som han kaller dem) til en sesongbasert modell.

"Vi har vært utrolig vellykkede med våre sterke årlige kapittelutgivelser: fra Morrowind i 2017 til Gold Road for bare seks måneder siden. Sonedesign og oppdrag/innhold er kjernen i alle Elder Scrolls-spill, noe vår årlige kapittelutgivelsesmodell har understreket. Vi kommer fortsatt til å lage mye historieinnhold, men nå, frem mot 2025, må vi konsentrere oss om ulike typer innhold for å støtte alle typer ESO-spillere. Så vi legger kapitlene til side og vil fokusere på nye typer innhold og en ny utgivelsesfilosofi. Mer om det nedenfor."

Nytt innhold vil fortsette å bli lagt til i Elder Scrolls Online, men disse sesongene, som vil introdusere innhold oftere, virker ikke på langt nær så ambisiøse som de større kapitlene.

"I løpet av 2025 vil vi bevege oss mer mot en sesongbasert innholdsmodell og bort fra å lansere massive innholdsoppdateringer en gang i året, slik vi gjorde med Chapters. Vi kommer til å snakke mye mer om dette i fremtiden, men i 2025 kan du forvente å se navngitte sesonger av tre eller seks måneders varighet med en blanding av temabasert historieinnhold, hendelser, butikkgjenstander, fangehull og mer."