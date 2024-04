The Elder Scrolls Online feirer 10-årsjubileum

HQ

Tro det eller ei, men det er nå 10 år siden The Elder Scrolls Online ble lansert for første gang. Spillet ble først utgitt på PC og Mac i 2014 og kom senere til PS4 og Xbox One ett år senere i 2015. En optimalisert versjon for PS5 og Xbox Series kom deretter ut i 2021.

I løpet av det siste tiåret har The Elder Scrolls Online fått åtte historiekapitler, og det siste, Gold Road, skal etter planen lanseres i juni 2024. Disse kapitlene er Morrowind, Summerset, Elsweyr, Greymoor, Blackwood, High Isle, Necrom og Gold Road.

Den offisielle Elder Scrolls Online Twitter/ X-kontoen feiret milepælen med innlegget nedenfor: