The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion har fått filmatisk trailer

Vi har et nytt år foran oss, og mange lurer på hva som venter i det populære The Elder Scrolls Online. Under The Game Awards forrige måned bød Bethesda på en rask titt på Gates of Oblivion, som er en massiv utvidelse som skal tilføye innhold i løpet av året.

Nå har de bestemt seg for å lette på sløret enda litt mer, og i en filmatisk trailer får vi nå vite mer om de kommende kapitlene Flames of Ambition og Blackwood, som lar oss utforske nye områder. Flames of Ambition starter den 8. mars (16. mars på konsollene), mens Blackwood lanseres den 1. juni (8. juni på konsollene).

Sjekk ut den spektakulære traileren nedenfor.