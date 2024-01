The Elder Scrolls Online: Gold Road bringer tilbake en for lengst glemt daedrisk prins

Etter Xbox Developer_Direct i går kveld inntok Bethesda og ZeniMax Online Studios scenen for å gi fansen et godt innblikk i hva neste kapittel av The Elder Scrolls Online vil by på. Den neste store utvidelsen kommer til å hete The Elder Scrolls Online: Gold Road, og i likhet med andre ESO-utvidelser tidligere vil den ha premiere i juni måned.

Historien i utvidelsen sies å dreie seg om en for lengst glemt daedrisk fyrste ved navn Ithelia, en karakter som aldri tidligere har vært å se i Elder Scrolls -serien. Som man kan forvente av en daedrisk fyrste, ønsker han ikke noe annet enn å skape kaos og kaste Tamriel ut i kaos, og det er din plikt å stoppe det.

Gold Road vil bringe en ny sone kalt West Weald, som er beskrevet som hjemmet til velstående Colovian Imperials og stedet der byen Skingrad ligger. Hvis du har spilt The Elder Scrolls IV: Oblivion, vil du utvilsomt huske deler av denne sonen, blant annet den nærliggende jungelen Valenwood.

Når det gjelder de nye funksjonene som kommer i Gold Road, vil Scribing gjøre det mulig for spillerne å tilpasse og skreddersy ferdigheter etter egne ønsker i håp om å forbedre spillets frihet. Ellers får vi vite at denne utvidelsen vil inneholde nye World Events, Trials, muligheter for karaktertilpasning, belønninger og mer.

Du kan lære mer om Gold Road ved å se hele den globale presentasjonen nedenfor, og du kan glede deg til å spille utvidelsen 3. juni på PC og Mac, og 18. juni på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S.